Обвинение обжаловало возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру Генеральная прокуратура подала апелляцию на возврат уголовного дела "Седьмой студии", информирует агентство "Москва". "В суде зарегистрирована апелляционная жалоба прокуратуры на возврат уголовного дела", - отмечается в сообщении Мещанского райсуда. Дата рассмотрения на данный момент не назначена. Напомним, 11 сентября дело "Седьмой студии" вернули стороне гособвинения из-за наличия в нем существенных недочетов. Сотрудников театра "Седьмая студия" обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Режиссер Кирилл Серебренников своей виниы не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра Нина Масляева, заключившая сделку со следствием. В его защиту не раз выступали знаменитости. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект "Платформа". Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен