Обвинение обжаловало возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

Генеральная прокуратура подала апелляцию на возврат уголовного дела "Седьмой студии", информирует агентство "Москва".
"В суде зарегистрирована апелляционная жалоба прокуратуры на возврат уголовного дела", - отмечается в сообщении Мещанского райсуда.
Дата рассмотрения на данный момент не назначена.
Напомним, 11 сентября дело "Седьмой студии" вернули стороне гособвинения из-за наличия в нем существенных недочетов.
Сотрудников театра "Седьмая студия" обвиняли в растрате выделенных на постановку спектаклей бюджетных средств. Режиссер Кирилл Серебренников своей виниы не признавал, утверждая, что его оговорила бухгалтер театра Нина Масляева, заключившая сделку со следствием. В его защиту не раз выступали знаменитости. Из материалов следовало то, что сотрудники театра похитили 133 млн рублей государственных денег, выделенных на проект "Платформа".