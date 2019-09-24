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11:16

Школьница встала в пикет против фальсификаций на выборах

фото ЗакС политика Школьница встала в пикет против фальсификаций на выборах

Учащаяся петербургской школы №1 Московского района вышла с одиночным пикетом к зданию образовательного учреждения, передает MR7.

"Цифры разные писать, голоса приумножать, учат в школе, учат в школе, первой школе", - такие слова написаны на плакате, с которым стоит школьница.

Девочка избрала для себя пикет в качестве формы протеста против фальсификаций на выборах, прошедших в городе на Неве 8 сентября.

Неизвестно, предпримет ли руководство учебного заведения какие-либо "санкции" в отношении своей подопечной, однако несовершеннолетний создатель профсоюза школьников "Ученик", также стоявший в одиночном пикете и выражавший свою гражданскую позицию, ранее заработал за это штраф.

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13:56    
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