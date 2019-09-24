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Новости

12:31

"Поймите, в Америке вас застрелили бы просто": Песков поговорил со студентами ВШЭ о "московском деле"

фото ЗакС политика "Поймите, в Америке вас застрелили бы просто": Песков поговорил со студентами ВШЭ о "московском деле"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков побеседовал со студентами Высшей школы экономики о "московском деле" и его фигурантах - в частности, о Сергее Абаничеве, который предстал перед судом за брошенный в сторону силовиков бумажный стаканчик на митинге 27 июля. Видео с рассуждениями Пескова приводит паблик "pzhalsta".

Говоря о студенте ВШЭ Егоре Жукове, которого обвиняют в экстремизме за видеоролики, критикующие власть, пресс-секретарь президента заявил, что не может быть пристрастным, так как является госслужащим, а значит поддерживает действующее законодательство.

"Вы должны понять одну вещь: вы можете осуждать по-товарищески и исходя из корпоративной солидарности. Это ваш друг. Это ваш друг, и вы его защищаете. Я, поскольку работаю на это государство, не могу обвинять или ставить под вопрос действия государства. Нельзя бросать стаканчик в представителя полиции - это закон", - сказал Песков.

Между тем чиновник признал, что в России при задержании силовики действуют порой грубо, однако, например, а тех же США любого сопротивляющегося или тем более швыряющего нечто в представителя власти демонстранта просто застрелили бы.

"Там вот был какой-то парень, который бросил стаканчик. Ну вы поймите, что его в Америке застрелили бы выстрелом в голову! Понимаете, без суда, без следствия, и полицейский получил бы за это награду! Неужели вы этого не понимаете? Вас, может, здесь не совсем любезно погрузят в автобус, выломают руки, погрузят в автобус, выломают руки и увезут, а в Америке и Канаде застрелят к чертовой матери", - поделился Песков знаниями со студентами.

Разные профессиональные сообщества требуют освобождения осужденных фигурантов "московского дела". Заявление Профсоюза журналистов и работников СМИ поддержали более ста сотрудников разных изданий. Почти тысяча представителей книжного бизнеса подписались под открытым письмом. Рэпер Оксимирон и ряд артистов провели чтения "Сядь за текст", читая отрывки из классической литературы и квалифицируя их как нарушения статей уголовного и административного кодекса. Коллектив Театра юных зрителей со сцены в конце постановки призвал не быть равнодушными к судьбе фигурантов дела.

В рамках разбирательства к реальным срокам лишения свободы приговорены семь человек. Их обвинили в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов во время акций протеста 27 июля и 3 августа в Москве.

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14:10    
13:10 Прими успокоительное, дедуля.

13:10    
Так и в России давно пора стрелять, вешать, сжигать на кострах бунтовщиков, как в старые добрые времена! Таких уродов как Жуков ещё нарожают пачками матери-либералки-русофобки!

12:48    
В Америке такого пресс-секретар давно бы посадили за откровенную ложь и масштабную коррупцию.

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