РКН приступил к монтажу оборудования для изоляции рунета в случае угрозы

Роскомнадзор начал устанавливать на сетях провайдеров специализированное оборудование, которое в случае появления каких-либо угроз государственной безопасности РФ позволит изолировать российский сегмент интернета от остального мира. Данной информацией поделился с общественностью глава регулятора Александр Жаров.

"Мы будем сначала проводить техническую проверку, влияет на трафик, не влияет на трафик, все ли сервисы работают успешно. И потом уже протестируем его в боевом режиме. Пока все идет нормально, когда эксперимент завершится, я расскажу о результатах", - цитирует Жарова ТАСС.

По его словам, в конце сентября начнется пробное тестирование этого оборудования, которое завершится к ноябрю.

Напомним, закон об автономной работе рунета 1 мая 2019 года подписал Владимир Путин. Его на рассмотрение парламента внесли сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова в декабре 2018-го. Авторы документа предложили установить на сетях технические средства контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к запрещенной информации.