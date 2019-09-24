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17:45

По мнению Ройзмана, Чуров был приличнее Памфиловой

фото ЗакС политика По мнению Ройзмана, Чуров был приличнее Памфиловой

Политик Евгений Ройзман, упомянув последнее по времени обширное интервью главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, заметил, что обсуждать ему, исходя из прочитанного, нечего, и выразил некоторую брезгливость по отношению к главному герою журналистского материала. Судит о ней он и по личному опыту: Ройзмана в бытность его екатеринбургским мэром не пустили как кандидата на выборы губернатора Свердловской области, и в то время Памфилова уже была на своем посту. Несмотря на то, что ее предшественник Владимир Чуров стал героем мемов и во-многом комической фигурой в умах "болотных протестующих" 2011-2012 годов, глава "Города без наркотиков" относится к нему более снисходительно.

"Я сейчас понимаю, что Чуров по сравнению с ней это был просто образец старого русского интеллигента. Что надо подсказать Элле Александровне? То, что в Питере происходило, она видела, когда по несколько дней не считают голоса, ждут возможности вбросить? Ну это наблюдал весь мир", - эмоционально высказался он в эфире "Эха Москвы".

Аналогичным образом Ройзману очевидна ситуация с массовым недопуском кандидатов в депутаты московского парламента, которые тысячами собирали подписи в свою поддержку: как уполномоченный человек Памфилова могла решить проблему одним росчерком пера, но предпочла этого не делать. Именно поэтому для уральского политика "не стоят ее слова ничего, потому что все видели ее действия".

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18:41    
А уж насколько Вешнякова приличней и говорить не нужно...

18:16    
Ройзман не прав, Памфилова охарактеризовала выборы в Санкт-Петербурге как муниципально-электоральный бандитизм, а поведение полиции, как бездействие и отказ реагировать на существе6нные жалобы.

18:03    
Выборы-это развлекуха, цирк, карнавал, потому и к организации их надо относиться с улыбкой!

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