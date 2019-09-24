Столичный единоросс Метельский подал иск к обозвавшему его Навальному

Руководитель столичного отделения "Единой России" Андрей Метельский, почти целый месяц грозившийся засудить оппозиционера Алексея Навального, подал иск к нему и его соратнику Константину Янкаускасу. Поводом для иска стали общедоступные записи на Youtube, на которых Навальный и Янкаускас по несколько раз в достаточно откровенной форме, без тени сомнения, называют оппонента "жуликом и вором" и утверждают, что Метельский якобы вывозит за границу нечестным путем полученные в России деньги. Об этом пишет ресурс "МБХ Медиа".

Единоросс требует выпустить опровержение и удалить несколько фрагментов с популярного сайта.

Любопытно, что 8 сентября Метельскому не удалось избраться депутатом в Мосгордуму на очередной срок. Навальный и его команда объясняют это всенародным успехом предложенного ими "умного голосования" как формы борьбы с партией власти.

Напомним, 1 июля ФБК выпустил расследование о принадлежащей депутату Мосгордумы Метельскому и его семье недвижимости. В частности, Навальный с соратниками утверждают, что он владеет сетью австрийских отелей стоимостью 40 млн евро и жильем в Москве, совокупная цена которого достигает почти 6 млрд рублей. В интерпретации ФБК, Метельский значительную часть своих богатств записывает на пожилую мать.