Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:30

Матвиенко снова переизбрали председателем Совфеда

фото ЗакС политика Матвиенко снова переизбрали председателем Совфеда

Сенаторы в третий раз переизбрали бывшего губернатора Петербурга Валентину Матвиенко председателем Совета Федерации, информирует ТАСС. Голосование было тайным, кандидатуру чиновницы поддержали все 153 сенатора.

Ранее избранный градоначальник Северной столицы Александр Беглов во время своей инаугурации подписал постановление о наделении Матвиенко полномочиями представителя Смольного в Совете Федерации. 

"Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города", - сказала на церемонии она.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:38    
Единогласная унылая срамота.

11:34    
Матвиенко достойно представляет Петербург(Ленинград) в СФ РФ! Она бы после Путина и с президентскими обязанностями справилась прекрасно, но годы берут своё...Комсомольская юность и задор остались далеко позади...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:37 "Чего сейчас то фаршмачить?": Депутат Гладунов заступился за чиновников Смольного

11:27 Памфилова: в ЦИК поступило более 1000 жалоб на муниципальную кампанию в Петербурге

11:20 ЗакС утвердил Батанова вице-губернатором Петербурга

11:15 Резник раскритиковал Батанова за срыв запуска станций Фрунзенского радиуса   3

10:50 Российские историки требуют прекратить уголовное преследование фигурантов "московского дела"   1

10:30 Матвиенко снова переизбрали председателем Совфеда   2

10:22 ЗакС отказался рассматривать инициативу Вишневского о неуважении власти к гражданам   4

10:13 Заседание ЗакСа началось с минуты молчания в память об Ирине Богачевой   1

9:50 "Не одумаемся - будем признаны террористами": Отряд якутского шамана заявил о самороспуске   2

9:27 Аналитики посчитали количество ботов среди подписчиков губернаторов РФ в Instagram   1

24 сентября, 22:40 Муниципал: Бывшие мундепы «Литейного округа» изменили условия для выборов главы совета   5

24 сентября, 20:42 Светов рассказал о препятствиях в ходе своего лекционного турне

24 сентября, 20:19 «Я не просил Навального»: В Петербурге началось рассмотрение иска из-за «Умного голосования»   3

24 сентября, 19:53 Защитники СКК обратились к городскому правительству с открытым письмом   1

24 сентября, 19:21 Столичный единоросс Метельский подал иск к обозвавшему его Навальному

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru