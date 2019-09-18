Беглов подписал постановление о продлении полномочий Матвиенко в Совфеде

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о наделении Валентины Матвиенко полномочиями представителя Смольного в Совете Федерации. Об этом градоначальник сообщил во время собственной инаугурации в Законодательном собрании.

Матвиенко поблагодарила главу города за оказанное доверие.

- Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, - заявила она.

Напомним, бывший губернатор Петербурга Матвиенко представляет исполнительную власть города в Совфеде с 2011 года.

Сергей Еремеев

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