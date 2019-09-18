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11:36

Беглов подписал постановление о продлении полномочий Матвиенко в Совфеде

фото ЗакС политика Беглов подписал постановление о продлении полномочий Матвиенко в Совфеде

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о наделении Валентины Матвиенко полномочиями представителя Смольного в Совете Федерации. Об этом градоначальник сообщил во время собственной инаугурации в Законодательном собрании.

Матвиенко поблагодарила главу города за оказанное доверие.

- Для меня это возможность и дальше активно участвовать в жизни города, - заявила она.

Напомним, бывший губернатор Петербурга Матвиенко представляет исполнительную власть города в Совфеде с 2011 года.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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13:10    
А это значит, что качели в этом городе продолжатся. Зря и очень жаль.

12:14    
Комсомол не подведёт наш город и горожан!

Страница 1-ая (всего: 1)
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