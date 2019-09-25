Резник раскритиковал Батанова за срыв запуска станций Фрунзенского радиуса

Депутат Максим Резник высказал губернатору Петербурга Александру Беглову и его команде своё недовольство их работой.

Парламентарий выступил 25 сентября с трибуны Заксобрания во время обсуждения кандидатуры на должность "транспортного" вице-губернатора Эдуарда Батанова.

- Долг депутата - говорить правду, - начал выступление депутат.

Резник пытался повторить свою январскую фразу о том, что Беглов не подходит Петербургу, но спикер ЗакСа Вячеслав Макаров отключил ему микрофон и попросил говорить "твердые аргументы мягкими словами".

Позже Резник раскритиковал самого Батанова за срыв сроков сдачи Фрунзенского радиуса метро. Новые станции обещали открыть 5 сентября, к выборам, но в итоге Беглов, приехав на церемонию открытия, объявил, что вагоны пока пойдут без пассажиров.

- Зачем было обещать? Разве можно было обмануть целый район ради выборов? - недоумевал Резник.

К критике присоединился лидер фракции " Яблоко" Борис Вишневский, сравнивший поезда без пассажиров с выборами без конкурентов.

Макаров в свою очередь заявил, что также принимал участие в принятии решения отложить открытие станций Фрунзенского радиуса, и назвал это решение верным.

Сергей Еремеев

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