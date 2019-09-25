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12:57

Капитанов, Повелий и Григорьев вошли в состав правительства Петербурга

фото ЗакС политика Капитанов, Повелий и Григорьев вошли в состав правительства Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о формировании регионального правительства. Об этом он объявил на заседании Заксобрания 25 сентября.

Помимо десяти вице-губернаторов, заново утвержденных депутатами ЗакСа, как и предрекали источники, в орган вошли председатель комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов, глава Колпинского района Анатолий Повелий, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев и представитель Смольного в ЗакСе Юрий Шестериков.

Своих мест в правительстве лишились председатели комитетов по благоустройству Владимир Рублевский и по транспорту Александр Головин.

Сергей Еремеев


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