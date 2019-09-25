Макаров: Конечно, я вмешиваюсь в эти выборы

Спикер петербургского Законодательного собрания и лидер регионального отделения “Единой России” Вячеслав Макаров прокомментировал слова председателя ЦИК Эллы Памфиловой о том, что он имел “прямое вмешательство” в проведение муниципальных выборов в Петербурге.

- Конечно, согласен с тем, что я вмешиваюсь в эти выборы, - заявил Макаров на брифинге 25 сентября. - Я не просто вмешиваюсь. Я представляю “Единую Россию” и цель любой партии - завоевать власть, удержать власть и использовать власть. Безусловно, представляя партию “Единая Россия”, я делаю всё для того, чтобы кандидаты от партии “Единая Россия” побеждали на этих муниципальных выборах.

Результат своих однопартийцев на муниципальных выборах Макаров оценил высоко.

Напомним, Памфилова раскритиковала действия спикера и трех петербургских депутатов Госдумы во время заседания ЦИК 25 сентября.

"Единая Россия" получила на прошедших выборах 958 мест в муниципальных советах города. Особенно успешно для партии власти кампания прошла в Петроградском районе Петербурга, который считается вотчиной спикера ЗакСа Вячеслава Макарова. В этом районе шесть муниципалитетов, и только в одном из них удалось избраться единственному кандидату не из "Единой России". Речь идет о Юрии Гатчине из КПРФ, получившем мандат в МО "Петровский".

Сергей Еремеев

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