"Голос" призывает ГИК через суд добиться отмены результатов выборов в 24 муниципалитетах

Общественное движение "Голос" выступило с открытым письменным обращением к Горизбиркому, в котором говорится о необходимости в судебном порядке добиваться отмены результатов муниципальных выборах в 24 округах. Довод подкрепляется подробной фактурой: фактически, это детальная сводка грубых нарушений на каждом из этапов выборов. Таких этапов общественники предлагают в своей таблице пять: назначение выборов, выдвижение кандидатов, регистрация кандидатов, день голосования и подведение итогов.

Поскольку речь имет именно о грубых нарушениях, то замеченный в таких фальсификациях хотя бы на одном из пяти этапов муниципалитет уже, по мнению "Голоса", не дает оснований доверять окончательным результатам. Несколько МО "отличились" в каждом из пяти столбцов, это - МО Екатерингофский, Сампсониевское, Звездное и Посадский.

Напоминает движение по защите прав избирателей еще и о том, что в день голосования 8 сентября о фальсификациях и демонстративных нарушениях публично сообщал городской омбудсмен Александр Шишлов, однако ни организаторы выборов, ни правоохранители не проявили к этому интереса.

"В результате сложилась ситуация, когда избирательные права граждан в большом количестве территорий Санкт-Петербурга оказались нарушены, а виновные так и не понесли наказания. В соответствии с п. 1.2 ст. 77 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», это является достаточным основанием для признания судом выборов недействительными", - говорится в обращении.

В "список 24-х", помимо упомянутых выше округов, вошли МО Коломна, Остров Декабристов, Сергиевское, Шувалово-Озерки, №21, Пискаревка, Морские ворота, Нарвский округ, Княжево, Дачное, Пороховые, Новоизмайловское, Московская застава, Рыбацкое, Введенский, Черная речка, Лисий Нос, Озеро Долгое, № 75, Купчино.

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