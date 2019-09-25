Антимонопольщики пригрозили КИО и Комздраву возбуждением дела "о морге"

Петербургское УФАС, недовольное саботированием со стороны комитета имущественных отношений и комитета по здравоохранению судебного решения, вынесло чиновникам предупреждение. Речь идет о сдаче в аренду государственного морга на Екатерининском проспекте компании ООО "Р.И.П." в обход каких-либо конкурентных процедур. Решение Верховного суда о прекращении монопольных арендных отношений и проведении открытых торгов смольнинские подразделения не исполняют уже почти год.

Морг, носящий название СПб ГБУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы", был учрежден КИО, в то время как его деятельность его координируется Комздравом.

УФАС продолжает настаивать на прекращении арендных отношений между моргом и ООО, а также прекращении использования моргом помещений на Шафировском проспекте, которые ООО "Р.И.П." предоставляет "Бюро судебно-медицинской экспертизы" бесплатно. Сделать это предлагается до 1 декабря.

В противном случае, случае дальнейшего игнорирования предписаний УФАС антимонопольщики обещают возбудить против двух комитетов дело.