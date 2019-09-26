"Яблочники" требуют отменить результаты выборов в ОИК №22 МО "Остров Декабристов"

Четыре кандидата в муниципальные депутаты от "Яблока" обратились в Василеостровский районный суд с иском об отмене результатов выборов в ОИК №22 МО "Остров Декабристов", где после пересчета трое участниц голосования получили сотни голосов избирателей и прошли в муниципальный совет. Об этом ЗАКС.Ру рассказала одна из заявительниц, кандидтка Александра Лобовикова.

На выборах на некоторых избирательных участках МО "Остров Декабристов" использовали КОИБы (электронные урны). После голосования избирком решил провести пересчет на участках, которые относятся к окружной избирательной комиссии №22, из-за "типографской ошибки": напротив единоросски Натальи Ивановой в бланках стояла маленькая черная точка, которую электронная урна посчитала за голоса избирателей.

До пересчета голосов с муниципальный совет по ОИК №22 проходили два кандидата от "Яблока", один самовыдвиженец и два единоросса. После пересчета мундепами стали трое единороссов, одна кандидатка от ЛДПР и один самовыдвиженец. Число голосов изменилось почти в два раза у кандидатки от ЛДПР Анастасии Давыдовой (было 624, стало 1190), единороссок Натальи Ивановой (было 778, стало 1158) и Ольги Погосян (было 456, стало 1181).