Помощник Макарова стал новым главой МО «Аптекарский остров»

Муниципальный совет МО «Аптекарский остров» возглавил помощник спикера Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова, член молодежного совета при администрации Петроградского района Никита Титенко. Номер газеты «Аптекарский остров» с протоколами первого заседания совета появился на днях на сайте муниципалитета.

За кандидатуру Титенко проголосовали девять из десяти присутствовавших депутатов. Вторым претендентом на должность главы был заместитель директора «Медицинского санитарного центра» Александр Хизов. Ему достался только один голос.

Экс-главу муниципалитета Михаила Приплада, руководившего «Аптекарским островом» с 1998 года, единогласно избрали заместителем Титенко.

Все 10 мест в муниципальном совете получили представители «Единой России», в том числе два члена районного молодежного совета: Титенко и Станислав Ристич. Кандидаты от КПРФ и «Яблока» до выборов в МО «Аптекарский остров» допущены не были, а конкуренцию единороссам составили по три самовыдвиженца в каждом из двух избирательных округов.

Напомним, накануне глава Центризбиркома Элла Памфилова во время заседания ЦИК заочно обвинила Макарова во вмешательстве в петербургские муниципальные выборы. Макаров по просьбе журналистов прокомментировал слова Памфиловой, сказав, что с ними согласен и вмешивался в выборы, потому что он единоросс и заинтересован в победе своих кандидатов.

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