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Муниципал

14:20

Поздравившего петербурженку в годовщину теракта в метро муниципала переизбрали главой МО «Балканский»

фото ЗакС политика Поздравившего петербурженку в годовщину теракта в метро муниципала переизбрали главой МО «Балканский»

Муниципальный совет МО «Балканский» выбрал главой муниципалитета его действующего руководителя, единоросса Савелия Лебедева, шедшего на выборы самовыдвиженцем.

Лебедев стал известен на всю Россию в апреле 2018 года, благодаря сюжету телеканала «78». Депутат, навещая в годовщину взрыва в петербургском метрополитене одну из жертв теракта, поздравил ее с именинами и сказал, что у него «тоже бабушка с дедушкой были в концлагере каком-то».  Позже муниципал заверил ЗАКС.Ру, что у пострадавшей действительно в тот день были именины.   

Заместителем Лебедева в совете шестого созыва стала экс-председатель местной ИКМО, замглавы муниципальной администрации Ольга Андрос.

В совет МО «Балканский» попали  10 самовыдвиженцев и 8 единороссов. По одному мандату досталось «Справедливой России» и КПРФ.

 

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