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Муниципал

16:43

Победившие в МО №72 оппозиционеры убрали из зала заседаний портреты Путина и Беглова

фото ЗакС политика Победившие в МО №72 оппозиционеры убрали из зала заседаний портреты Путина и Беглова

В муниципалитете №72 Фрунзенского района, который возглавил оппозиционер Павел Швец, в ходе первого заседания совета, прошедшего 25 сентября, со стен помещения, где оно проходило, депутаты сняли портреты президента Владимира Путина и губернатора Александра Беглова. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" основатель общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

От Партии роста, которую представляет Швец, в 20-мандатный совет удалось провести 15 кандидатов. Четыре места отошло единороссам и один - самовыдвиженцу. Швеца избрали единогласно - по той причине, что на заседание явилось только 14 депутатов, и все они представляли его команду.

Швец с группой своих сторонников известен в районе и в городе, прежде всего, тем, что во-многом благодаря их активности удалось отстоять парк Интернационалистов и не допустить в нем никакого строительства.

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Фотография: Красимир Врански


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