Член Горизбиркома Березин допустил, что его коллеги могут уволиться по собственному желанию

Член Горизбиркома от Партии Роста Алексей Березин не исключил, что некоторые его коллеги по избирательной комиссии могут написать заявление об увольнении по собственному желанию из-за многочисленных нарушений, выявленных во время муниципальной кампании в Петербурге. Об этом Березин заявил 26 сентября во время пресс-конференции Партии Роста по результатам выборов.

По его словам, "есть надежда", что часть представителей Горизбиркома уйдёт в отставку после заседания ЦИК, в ходе которого глава Центризбиркома Элла Памфилова "высказала свою позицию в отношении тех безобразий, которые были в городе". Имен коллег, которые по мнению Березина могли бы покинуть комиссию, он не назвал.

Напомним, 25 сентября Памфилова выступила с резкой критикой действий городской избирательной комиссии. По ее мнению, члены ГИК не смогли предотвратить многочисленные нарушения в ходе муниципальной кампании и не слишком активно реагировали на жалобы граждан. "Я думаю, что было бы хорошо, чтобы, по крайней мере, половина членов комиссии, которые уже много лет сидят [в ГИКе], написали бы заявления об уходе. Ну, хватит работать, не справились", - заявила глава Центризбиркома.