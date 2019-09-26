«Ну хватит работать, не справились»: ЦИК оценил работу Горизбиркома

Бездействие Горизбиркома, непослушание ИКМО и вмешательство в муниципальные выборы депутатов Госдумы и ЗакСа от “Единой России”. Глава ЦИК Элла Памфилова выступила с отчетом о проведении муниципальных выборов в Петербурге. Она раскритиковала городскую избирательную систему и заявила, что Петербург оказался лидером по числу нарушений в России. В ЦИК поступило 1177 жалоб из Северной столицы. В то время как по всем другим регионам число сообщений не превысило 800. По мнению главы ЦИК, ответственность за произошедшее должны нести не только Горизбирком, но и правоохранительные органы, которые не реагировали должным образом на сообщения о возможных нарушениях.

Во время заседания Элла Памфилова назвала несколько причин, из-за которых, по мнению ЦИКа, муниципальная кампания в Петербурге прошла с большими нарушениями.

Скандальными были и прошлые муниципальные выборы в Петербурге, состоявшиеся в 2014 году. Центризбирком после опыта выборов пятилетней давности просил ГИК “навести порядок в кадровом составе”, но Горизбирком, видимо, не услышал многочисленных просьб, оставив в десятках муниципальных комиссиях прежних глав, заместителей и секретарей.

- Кто был членами комиссии и был замечен в тех или иных злоупотреблениях [в 2014 году] - освободиться от них, очистить ИКМО перед выборами 2019 года. Это в вашей компетенции. Вы формировали кадровую политику. Обновить состав, чтобы этого безобразия не повторялось. Оно повторилось, - заявила Памфилова.

Безнаказанность нарушителей

ИКМО во время кампании 2019 года несвоевременно сообщали о начале избирательной кампании, кандидаты не могли сдать документы из-за «фейковых» очередей и смены адресов некоторых комиссий, проводился пересчет бюллетеней, после которых существенно менялся расклад голосов. ЦИК не увидел в действиях ГИКа ни оперативной реакции на заявления о жалобах, ни контроля действий избиркомов.

- Одна из главных причин нарушений - это безнаказанность тех нарушителей, которых ни разу не поймали за руку. Они продолжают работать в системе, - говорила Памфилова.

Памфилова неоднократно во время заседания отмечала, что на данный момент по закону ни Центральная, ни городская комиссии не могут влиять на ИКМО. По её мнению, многие проблемы можно было бы решить, если бы ГИК или ЦИК могли самостоятельно «наказывать» нарушителей.

Элла Памфилова во время заседания заявила о бездействии Городской избирательной комиссии и признала, что если бы ЦИК не оказывал влияние на ГИК, то “картина была бы совершенно другая”:

- Если бы мы вас постоянно не поддавливали, с вашей стороны большинства действий вообще бы не было. Мы вас найти часто не могли. Сидит Алла Викторовна [зампред ГИКа Алла Егорова – прим.ред.] одна отбивается от постоянной ругани. Конечно, я считаю эти достижения, в том числе, благодаря нашему беспрецедентному вмешательству. Вмешательству на грани фола.

По словам Памфиловой, ЦИК вмешивался в избирательный процесс Петербурга “практически не обладая теми полномочиями, которые могли бы в корне все пресечь”. Но на данный момент по закону Центризбирком не может оказать влияние на ИКМО. В предвыборный период представители Центризбиркома несколько раз приезжали в Северную столицу, пытаясь разобраться в очередных муниципальных скандалах. Так, например, член ЦИК Евгений Шевченко не смог найти скандальное ИКМО «Сергиевское», неожиданно сменившее адрес. Многие кандидаты так и не смогли подать документы на выдвижение в эту местную комиссию.

Закрытые глаза полиции

Особое внимание глава Центризбиркома уделила работе сотрудников полиции на избирательных участках. Во время кампании кандидаты в муниципальные депутаты не раз отмечали неудовлетворительную работу правоохранителей.

Яркой иллюстрацией бездействия можно считать случай наблюдателя Василия Дьяченко, на которого напал неизвестный на избирательном участке в Петроградском районе. Двое полицейских не заметили удара, а когда пострадавший обратился к правоохранителям за помощью, те просто отвернулись. Видео инцидента разлетелось по интернету, только выложенный «Настоящим временем» ролик набрал более 700 тысяч просмотров.

Другой пример - кандидат в мундепы в МО «Балканское» Мария Новикова пыталась закрыть путь неизвестному мужчине, который хотел пройти с пачкой бюллетеней в УИК после его официального закрытия. В итоге мужчина прорвался с боем, растолкав присутствующих. Стоящие полицейские никак не отреагировали на происходящее.

- Вместо того, чтобы обеспечить порядок, не допустить неправомерные действия со стороны председателя избирательной комиссии [полицейские] потворствовали и помогали творить это безобразие, - отметила Памфилова.

Миненко не ответил на вопросы Памфиловой

Памфилова во время заседания поинтересовалась у руководителя Горизбиркома Виктора Миненко, как ГИК оценил работу с сообщениями о нарушениях и по каким причинам ряд муниципальных избиркомов решил произвести пересчет голосования.

Пересчеты в некоторых муниципальных образованиях начали проводить спустя сутки после окончании голосования. При этом после процедуры у кандидатов от «Единой России», которые изначально не проходили в муниципальный совет, появлялись дополнительные голоса. Например, в ИКМО «Остров Декабристов» после пересмотра бюллетеней у двух кандидаток от «Единой России» и одной от ЛДПР оказалось на сотни голосов больше, чем было при начальном подсчете. При этом на некоторых бюллетенях были признаки фальсификации: отметки за кандидатов отличались по подчерку, форме и цвету.

Виктор Миненко на претензию сначала ответил шаблонной фразой, что Горизбирком отработал выборы в полном соответствии с федеральным и региональным законодательством, но на вопросе о причинах пересчета глава ГИКа оговорился:

- Особых причин нет. В смысле - особых проблем-то нет, - ответил глава Горизбиркома.

Памфилова также потребовала, чтобы Миненко во время заседания назвал избиркомы, которые не могли несколько дней ввести данные в ГАС «Выборы».

По рекомендации Центризбиркома, ИКМО должны были опубликовать данные в течение 10 часов. Но на практике некоторые муниципальные избирательные комиссии сутками не вводили результаты. Ряд избиркомов говорил о некой внезапной технической ошибке, другие ждали пересчета бюллетеней. В целом процесс публикации итогов дня голосования в ГАС «Выборы» в общей сложности занял почти две недели.

Миненко не ответил на этот вопрос, предложив выслать список ИКМО в ЦИК письмом “для того, чтобы не разбегаться в цифрах и данных”.

Другой вопрос Центризбиркома коснулся количества исков с требованием отменить результаты муниципальных выборов.

Миненко сообщил на заседании, что суды уже рассмотрели 884 иска “с требованием о защите избирательных прав граждан”. Но глава Горизбиркома так и не назвал информацию о том, сколько и по каким муниципалитетам подано исков об оспаривании итогов выборов. Вместо данных о судах Миненко стал зачитывать опубликованный накануне пресс-релиз о партийном составе муниципальных советов.

По мнению главы ГИК, озвученная им статистика говорит о том, что в Петербурге прошли высококонкурентные выборы. Сотни судебных исков и многочисленные жалобы показывают, по словам Виктора Миненко, настоящую политическую борьбу.

Высокой политической конкурентностью и «заинтересованностью неких других сторонних лиц» глава Горизбиркома объяснил тот факт, что некоторые муниципальные избиркомы обжаловали решения ГИКа в судах.

Член ЦИК Николай Левичев упрекнул Миненко в том, что он приводит данные о партиях в качестве свидетельства конкурентной борьбы. По его словам, как минимум в 20 муниципалитетах кандидаты боролись не друг с другом, а с произволом и беззаконием.

ЦИК обещает помочь кандидатам в судах

Ответ на вопрос о количестве исков об отмене результатов выборов позже во время заседания дала сама Памфилова. По её словам, жалобы в суды направлены по 15 муниципалитетам, в числе которых скандальные МО «Озеро Долгое», «Остров Декабристов», «Екатерингофский» и другие.

- Мы будем внимательно следить за процессами. Услышьте, пожалуйста: мы готовы, потому что вы были очень пассивны, представить позицию Центральной избирательной комиссии при судебных рассмотрениях, если суд привлечет ЦИК к рассмотрению дел, - заявила Памфилова.

В конце доклада глава Центризбиркома призвала провести «серьезное кадровое оздоровление всех уровней комиссий». По её мнению, действия муниципальных избиркомов и городской избирательной комиссии «подрывают легитимность прошедшей кампании». Памфилова отметила, что нужно изменить законодательство, чтобы Центризбирком и Горизбирком могли влиять на действия ИКМО.

- Были бы у нас полномочия, мы бы, по крайней мере, в двух десятках ИКМО отменили бы выборы по факту тех нарушений. К сожалению, нет таких возможностей, - поделилась мнением Памфилова.

Еще до выборов Виктор Миненко озвучивал идею ликвидации системы ИКМО, потому что они поставили «весь город в крайне неудобное положение». Впрочем, аналогичные предложения появлялись еще, когда главой Горизбиркома был Алексей Пучнин, покинувший свой пост в 2016 году. А ИКМО так и продолжили существование в прежнем виде.

Под влиянием «Единой России»

«Последней каплей» в муниципальной кампании для Эллы Памфиловой стало влияние на муниципальные выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания от “Единой России”.

- У нас есть достаточно материала о неприглядной роли во всей ситуации в ходе муниципальных выборов как председателя Заксобрания господина [Вячеслава] Макарова, так и некоторых депутатов Заксобрания и Госдумы: [Евгения] Марченко, [Михаила] Романова, [Сергея] Вострецов. Прямое вмешательство в процесс, - заявила глава ЦИК.

По её словам, некоторые материалы Центризбирком направит в правоохранительные органы, но большую часть в партию «Единая Россия», которая должна будет дать оценку действий своих представителей.

Позже спикер городского парламента Вячеслав Макаров прокомментировал заявление Памфиловой, заявив, что он действительно вмешивался в избирательный процесс. Спикер ЗакСа объяснил свое поведение тем, что представляет «Единую Россию», а цель любой партии - завоевать власть, удержать власть и использовать власть.

Памфилова заключила, что работа Городской избирательной комиссии на муниципальных выборах была неудовлетворительной. При этом пока ГИКу дали возможность «реабилитироваться» и в течение месяца провести анализ работы избиркомов.

ЦИК направил в Генеральную прокуратуру документы о нарушениях на муниципальных выборах в Петербурге. Памфилова заявила, что обратится к генпрокурору Юрию Чайке с просьбой взять под контроль все эти материалы.

- Я надеюсь, что прокуратура даст должную оценку действиям правоохранительных органов Санкт-Петербурга на период избирательной кампании, - сообщила она.

Кроме того, Центризбирком хочет рассмотреть вопрос об изменении избирательного законодательства, чтобы ЦИК мог «в полной мере отвечать за все и действовать».

Недоверие к Миненко

Во время заседания член ЦИК Александр Кинев предложил выразить недоверие лично главе ГИК Виктору Миненко. Кинев приезжал в Петербурге несколько дней назад из-за ситуации в МО «Озеро Долгое», где часть кандидаты в мундепы посчитали, что результаты выборов в ИКМО сфальсифицировали. Участники выборов дежурили около избиркома, считая, что бюллетени для голосования могут заменить.

Во время визита в Петербург Кинев встретился с представителями Горизбиркома. На закрытом совещании представитель ЦИКа договорился с Городской избирательной комиссией, что бюллетени перевезут из ИКМО в ГИК.

- Вы выступили гарантом ответственности. Мы даже с вами потом неформально пообщались на тему замечательного взаимодействия между ЦИК и Горизбиркомом. Но на утро случились другие события, идущие вразрез с нашими договоренностями, - сказал Кинев.

На следующий день после заседания предстатель ИКМО «Озеро Долгое» «при поддержке 10-12 спортивного телосложения молодых людей» проникла в помещение избиркома. По словам Кинева, он попытался связаться с Миненко, но глава ГИКа не отвечал на звонки, а позже не появился на заседании ГИК.

Памфилова отказалась выражать недоверие Миненко, дав ему время исправить ошибки. По её словам, Миненко, должен «сделать все возможное для оздоровления ситуации».

Элла Памфилова завершила тему муниципальных выборов в Петербурге предположением, что глава Горизбиркома Виктор Миненко и большая часть комиссии могут уволиться по собственному желанию.

- Я думаю, что было бы хорошо, чтобы, по крайней мере, половина членов комиссии, которые уже много лет сидят [в ГИКе], написали бы заявления об уходе. Ну, хватит работать, не справились.

Елена Владыкина

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