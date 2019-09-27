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Муниципал

13:41

Каптуровича переизбрали главой Нарвского округа

фото ЗакС политика Каптуровича переизбрали главой Нарвского округа

Муниципальный совет МО «Нарвский округ» на состоявшемся 25 сентября первом заседании шестого созыва избрал единоросса Александра Каптуровича своим главой. Видеозапись заседания была опубликована на YouTube-канале «Наблюдателей Петербурга».

За Каптуровича проголосовали восемь депутатов. Представительницу партии «Яблоко» Анну Каруличеву поддержали двое.

Со счетом 8-2 победил и другой единоросс Сергей Завалин, ставший заместителем главы. Помимо него на эту должность претендовал избравшийся от Партии Роста Виталий Грязнов.

Грязнов и Каруличева – единственный оппозиционеры в местном совете. Остальные восемь мест достались единороссам. Ранее оппозиционные кандидаты жаловались на пересчет голосов избирателей, инициированный представителями «Единой России» на следующий день после дня голосования.

Каптурович руководит муниципальным советом Нарвского округа с 2003 года, до этого был главой местной администрации. В муниципалитет он пришел из структур МВД.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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17:14   Бордунов  
Капут от Каптуровича.

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