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15:11

Яшин: В пикировке с Макаровым Памфилова пытается отбить свой авторитет

фото ЗакС политика Яшин: В пикировке с Макаровым Памфилова пытается отбить свой авторитет

Московский политик, глава совета депутатов муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин полагает, что критика председателя ЦИК Эллы Памфиловой не обратится серьезными последствиями для спикера Заксобрания Вячеслава Макарова.

У оппозиции может получиться «отбить» в судах не более пары муниципальных округов, заявил Яшин 27 сентября в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге»

Он также отметил, что когда в столице оппозиционных кандидатов не допускали до выборов в Мосгордуму глава Центризибиркома «палец о палец не ударила», чтобы повлиять на ситуацию.   

- В пикировке с Макаровым Памфилова пытается отбить свой авторитет, - добавил глава МО «Красносельский».

Политик уверен, что для спикера ЗакСа случившееся – не более чем неприятный эпизод.

- Его главный враг не Памфилова, главный враг – в Смольном, - подчеркнул Яшин.

Напомним, на днях Памфилова в ходе заседания ЦИК заявила о вмешательстве Макарова в прошедшие выборы петербургских муниципальных депутатов. Председатель ЗакСа вскоре выступил с ответным комментарием, признав, что он вмешивался в выборы, поскольку руководит городским отделением «Единой России» и заинтересован в победе своих кандидатов.


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15:29    
Яшин все верно толкует, памфилова в Москве обделалась и теперь переключает повестку на СПб

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