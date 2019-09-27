Милонова удручает "внутривидовая" борьба единороссов на муниципальных выборах

Подводя итог под прошедшими муниципальными выборами, подсчет бюллетеней на которых занял две недели, депутат Госдумы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов признал, что больше всего единороссы пострадали от себя же самих. Его партия, констатирует политик, терпит небывалые репутационные потери и "ущербы".

"Ни Навальный, ни справедливороссы - внутренние конфликты ослабили партию, она сама с треском провалилась. Когда от партии идет один господин Войтановский, мне стыдно - это не лучший единоросс в моем понимании", - заявил федерального уровня парламентарий в эфире петербургской студии радиостанции "Комсомольская правда".

"Внутривидовая борьба", по выражению Милонова, настолько заметна всем и отвратительна, что, считает он, если бы муниципальные выборы проводились еще раз в этом году, то мало кто бы пошел на них от его партии.

Напомним, что единороссам после окончательных подсчетов голосов достался 61 процент разыгрываемых мандатов в муниципальных советах.

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