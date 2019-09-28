Вишневский - о возвращении портретов Путина и Беглова в зал заседаний МО №72: Стыдоба

Лидер фракции "Яблока" в петербургском парламенте Борис Вишневский достаточно едко "прошелся" по ситуации со снятием потретов начальства в здании муниципального округа №72. Ему однозначно не нравится сама негласно заведенная практика украшать кабинеты изображениями руководителей. Однако. возвращение их на место уже после снятия он считает поступком, не достойным оппозиционно настроенных муниципалов.

"То, что за снятием портретов Путина и Беглова последовала властная истерика - позорище. Наглядная демонстрация полной неадекватности "наверху". Ну, а то, что портреты вернули на место, с испуганными оправданиями и благодарностью Смольному и Кремлю за поддержку на выборах - стыдоба. Хорошо, хоть на коленях не извинялись", - строго оценил депутат произошедшее в здании совета в своем Telegram-канале.

В противовес он поставил свой личный пример: в кабинете Вишневского в Мариинском дворце из портретов имеются только семейные фотокарточки и портреты писателей братьев Стругацких.

В МО №72 большинство мест досталось представителям Партии роста. На первое заседание совета пришли только они.

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