Жители Улан-Удэ вышли на акцию против полицейского беспредела

Около 600 граждан, проживающих в Улан-Удэ, пришли в парк Юбилейный на согласованный митинг "Против полицейского произвола", требуя прекратить преследование участников акции ​на площади Советов, которая началась после выборов мэра, извещает "Сибирь.Реалии".

В столице Бурятии протестные мероприятия начались 9 сентября. Сначала россияне требовали освободить задержанных сторонников якутского шамана Александра Габышева, сбиравшегося пешком дойти до Москвы, чтобы "изгнать" Владимира Путина. Вскоре к этому добавилось недовольство результатами выборов мэра.

Силовики пробовали разогнать митингующих: 12 сентября на центральной площади Улан-Удэ распылили газовый баллончик, после чего акция поспешно закончилась. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о нападении на росгвардейца: в рамках разбирательства под арест отправили 29-летнего жителя республики Дмитрия Хараева.