"Ничего нормального в душе нет, всё продано: Защитница Шиеса прогнала из лагеря чоповцев в масках

Минувшим вечером, 29 сентября, в эколагерь близ Шиеса пришли сотрудники ЧОП, облаченные в маски-балаклавы. Местная обитательница, увидев мужчин, поспешила поинтересоваться, зачем они пришли.

Не получив вообще никакого ответа, только невнятные жесты руками, активистка пристыдила мужчин за их нежелание показывать лица, узрев в их поступке трусость.

"Прям смешно, детский сад. Идите уже с добром. Все в России живем. Нагнули вас за бабки, да? Ребята? Махаете руками, как немые. Обход они делают… Обходите свою технику. У нас тут техники нету вашей. Или вы завидуете, как мы живем? Мы-то на светлой стороне, а вы-то на черной. Ничего нормального-то нет в душе, все продано", - подытожила послание женщина, после чего чоповцы поспешно ретировались.

Напомним, против завоза подмосковного мусора к границе Архангельской области и Коми выступает подавляющее число жителей Поморья. С непопулярностью будущего полигона часто связывают обвал рейтинга действующего главы региона Игоря Орлова, произошедший за последний год.

Ранее защитники Шиеса самоорганизовали коммуну: близ места, где может появиться полигон, разбит постоянно функционирующий лагерь.