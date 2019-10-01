Главой поселка Александровская переизбрали единоросса Косицыну

Новоизбранный муниципальный совет МО «Поселок Александровская» на состоявшемся 30 сентября заседании избрал своей главой депутата от «Единой России» Татьяну Косицыну. Она возглавляла совет и в прошлом созыве.

Заместителем Косицыной стала другой единоросс Эльвира Никифорова.

«Единая Россия» получила в совете 8 из 10 мандатов. Еще два места достались самовыдвиженцам.

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