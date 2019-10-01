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17:23

Ройзман заподозрил давших условный срок актеру Устинову в гомосексуализме

фото ЗакС политика Ройзман заподозрил давших условный срок актеру Устинову в гомосексуализме

Политик Евгений Ройзман призвал общественность не обольщаться тем, что обвиненный в вывихе плеча набросившемуся на него омоновцу актер Павел Устинов получил условный срок. Избрание этой меры, утверждает хорошо знакомый с системой исполнения наказаний экс-мэр Екатеринбурга, вовсе не является безобидной вещью и любому человеку заметно усложняет жизнь. Особенно для него это возмутительно в ситуации, когда гражданина в буквальном смысле слова преследуют ни за что. Не поскупившись на крепкие выражения, которые принято применять либо к гомосексуалистам, либо к непорядочным людям, Ройзман дал понять, что означает этот условный срок.

"Невиновность его очевидна всем, в том числе и прокурору, и судье - человек стоял и просто смотрел в телефон. С этого момента понимайте, что любого из нас, не имеющего отношения к происходящим событиям, думающего о своем, идущего по своим делам, можно выдернуть в любой момент из квартиры, с улицы, с работы и дать год условно. Создан прецедент", - заявил Ройзман на своем YouTube-канале.

В то же время политик отметил, что логика власти понятна: если бы Устинова оправдали, из этого напрямую следовала бы необходимость отправлять на скамью подсудимых всех занимавшихся им силовиков, и судей в том числе.

Примечательно, что есть видеозапись, доказывающая, что Устинов стоял у метро и к нему самому применили физическую силу, а росгвардеец упал на него сам в момент захвата. Суд, вынося приговор, отказался удовлетворить ходатайство о просмотре видеозаписи. В защиту Устинова прошла массированная общественная кампания, приведшая к тому, что суд пересмотрел свое отношение к якобы имевшему место проступку молодого актера.

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18:09    
В самураи брали, в древнегреческое ополчение - брали, в македонскую фалангу - брали, в моряки - тоже брали!!! Почему  нацгвардию не берут?! Они не чтят древние воинские традиции?!

17:28    
ГОМИКОВ в нацгвардию и суд не БЕРУТ

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