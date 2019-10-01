17-летней москвичке Ольге Мисик присудили 10 тысяч рублей штрафа за митинговую активность

17-летняя жительница Москвы, активистка столичного "бессрочного протеста" Ольга Мисик, прославившаяся своим чтением основного закона страны омоновцам на несанкционированной акции 27 июля, получила штраф от государства в размере 10 тысяч рублей. Об этом пишет ресурс "МБХ Медиа".

По мнению суда, она препятствовала движению транспорта.

Отметим, что 27 июля движению транспорта по центру Москвы препятствовало, если доверять видеозаписям, подавляющее число сотрудников ОМОН и Росгвардии, разгонявших мирное шествие людей.

После 27 июля, в рамках возбужденного уголовного "московского дела" некоторые горожане - в том числе случайные прохожие - за свое несвоевременное нахождение на улице успели побывать в следственном изоляторе.