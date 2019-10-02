Полковник Захарченко рассказал, куда пропали изъятые у него деньги

Пребывающий под арестом бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко в беседе с "МБХ медиа" поведал, каким образом пропала часть конфискованной у него суммы и кто может быть к этому причастен.

Журналист Зоя Светова поинтересовалась у экс-силовика, действительно ли к пропаже денег имеют отношение сотрудники Федеральной службы безопасности, которых летом арестовали по делу об ограблении банка "Металлург".

"Нет, эти лица не имеют никакого отношения к похищенным деньгам. Ко мне приходили сотрудники управления „М“ ФСБ и неоднократно хвастались, что пропавшая сумма - это их трофей", - ответил Захарченко.

Напомним, Захарченко обвиняется в коррупции и воспрепятствовании осуществления правосудия. 10 июня его приговорили к 13 годам колонии, оправдав по одному эпизоду. При задержании у него были изъяты баснословные суммы денег: 124 млн долларов, почти 1,5 млн евро и свыше 342 млн рублей, а также несколько квартир и автомобилей.

1 декабря 2017 года средства Захарченко были переданы в госбюджет. Примечательно, но перед этим из вещдоков пропала внушительная сумма, установить нахождение которой не удалось ни одному силовому ведомству.

Впрочем, оставшиеся деньги были обращены в доход государства. Впоследствии, ссылаясь на несовершенство доказательной базы, полковник выразил желание получить свои богатства обратно.