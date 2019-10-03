Войтановский возглавил МО «Лиговка-Ямская»

Единоросс Вадим Войтановский, как самовыдвиженец избравшийся депутатом МО «Лиговка-Ямская», 2 октября стал главой этого муниципалитета, сообщили ЗАКС.Ру в местном отделении «Единой России».

На первом заседании муниципального совета его кандидатуру поддержали 7 из 10 депутатов. Его заместителем стал другой единоросс Сергей Ильин, руководивший советом в конце прошлого созыва.

В 2000-2011 годах Войтановский был депутатом ЗакСа. Перед выборами в ЗакС 2016 года Войтановский ушел из «Единой России» в ЛДПР, затем вернулся обратно, а потом снялся с выборов.

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