Двух псковских журналистов вызвали в СК после публикации колонки в поддержку Прокопьевой

Журналистов регионального "Эха Москвы" и "Псковской ленты новостей" вызвали на допрос в Следком после публикации в изданиях колонки в поддержку обвиняемой в оправдании терроризма коллеги по перу Светланы Прокопьевой, поделился в беседе с "МБХ медиа" Лев Шлосберг.

"Прямо сейчас двое журналистов находятся на допросе в Следственном комитете. Они рассказали об этом мне лично, но, учитывая их статус свидетелей, и то, что с них взяли подписку о неразглашении, я не называю имена", - пояснил "яблочник".

Шлосберг не знает, вызвали ли журналистов именно по делу Прокопьевой, или же после их участия в акции солидарности.

На защиту Прокопьевой встали "Репортеры без границ" и Совет по правам человека. Ее жалобу на давление со стороны государства в настоящее время рассматривает ЕСПЧ. В российских судах ей грозит до семи лет лишения свободы.

20 сентября журналистка приобрела статус обвиняемой.