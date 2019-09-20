Преследуемой за оправдание терроризма псковской журналистке "досталась" подписка о невыезде

Псковская журналистка Светлана Прокопьева, проходящая по уголовному делу по статье об оправдании терроризма, получила меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает ТАСС со ссылкой на ее адвоката Татьяну Мартынову.

"Следователь планирует в ближайшую неделю закончить расследование данного уголовного дела и предъявить нам материалы для ознакомления. До этого никакой меры пресечения не избиралось", - приводится цитата юриста.

Поводом для преследования женщины стал ее радиоэфир на "Эхе Москвы во Пскове" осенью 2018 года, в котором она по горячим следам теракта у стен архангельского управления ФСБ попыталась изложить возможные мотивы подростка, подорвавшего самого себя.

В феврале 2019 года у Прокопьевой на рабочем месте и дома проходили обыски. Лидер псковского "Яблока" Лев Шлосберг, с которым Прокопьева публикуется в одном издании ("Псковская губерния"), неоднократно выражал свое возмущение ходом и самим наличием дела и по мере сил заступался за журналистку. При самом неблагоприятном сценарии ей грозит до восьми лет лишения свободы.

В июле Прокопьеву внесли в список экстремистов и террористов Финмониторинга, а личные счета заморозили.