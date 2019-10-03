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Муниципал

13:03

Депутаты от «Яблока» провели заседание совета Литейного округа во дворе

фото ЗакС политика Депутаты от «Яблока» провели заседание совета Литейного округа во дворе

Двенадцать депутатов МО «Литейный округ» вечером 2 октября были вынуждены проводить заседание муниципального совета на улице, так как в дверь в муниципалитет от них закрыли, сообщил ЗАКС.Ру «яблочник» Арсений Афиногенов, избранный главой МО 30 сентября.

- Это было весьма аутентично, в формате новгородского вече. В результате мы приняли обращение в прокуратуру, которое в ближайшее время отправим. Это обращение по поводу воспрепятствования нашей деятельности, - рассказал Афиногенов.

Он добавил, что других вопросов кроме обращения на уличном заседании решили не рассматривать. Намерен пожаловаться в прокуратуру и председатель пятого созыва совета Литейного округа единоросс Павел Дайняк, продолжающий исполнять обязанности главы. Заседания, которые созывает фракция «Яблока», имеющая в совете большинство, он не признает.

По словам Дайняка, здание муниципалитета закрыли раньше обычного из-за технических проблем со светом. Однако «яблочники» уверяют, что видели, как горел свет в окнах офиса.

На днях на сайте Литейного округа появилось обращение Дайняка, в котором тот обвиняет «яблочников» в дестабилизации рабочей обстановки в органе местного самоуправления и превышении должностных полномочий. Также он объявил, что инициировал заседание муниципального совета на 9 октября.

Афиногенов сообщил ЗАКС.Ру, что фракция «Яблока» еще не приняла решение, идти ли на объявленное Дайняком заседание.


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14:48   Кумовство  
Депутаты МС МО "Литейный округ", связанные с Владимиром Гольманом
Напрямую:
1. Алексеев Юрий Александрович, муж помощника депутата Гольмана Алексеевой К. О.
2. Алексеева Карина Олеговна, помощник депутат Гольмана
3. Дайняк Павел Валерьевич, сын помощника депутата Гольмана Красножена И. Ю.
4. Красножен Иван Юрьевич, помощник депутата Гольмана
5. Назарова Марина Викторовна, помощник депутата Гольмана
6. Шатуновский Сергей Владимирович, сын депутата Гольмана
 Через Сергея Шатуновского:
1. Бирюков Александр Николаевич, советник главы МО Шатуновского
2. Доманская Эльвира Артуровна, сама сказала, что глава МО Шатуновский поддерживал её на выборах
3. Кифоренко Николай Иванович, отец бывшего совладельца ранее возглавляемого Шатуновским ООО "Елена"
4. Заремба Евгений Петрович, сотрудник ООО "ИнтерСофт", принадлежащего Шатуновскому
5. Морылев Владимир Петрович, сотрудник ООО "Кондратьевский", принадлежащего Шатуновскому
6. Симонов Игорь Борисович, советник главы МО Шатуновского
7. Чернышев Николай Евгеньевич, сам сказал, что глава МО Шатуновский поддерживал его на выборах
8. Чистякова Татьяна Леонидовна, сама сказала, что глава МО Шатуновский поддерживал её на выборах
9. Законов Владимир Николаевич, находится в прямом подчинении председателя МС МО Шатуновского
10. Коновалова Светлана Владимировна, находится в прямом подчинении председателя МС МО Шатуновского
11. Супрун Вера Павловна, сама сказала, что глава МО Шатуновский поддерживал её на выборах

14:45    
Еще одна гупость "яблочников" во главе с депутатом Вишневским и они будут проводить свои сходки за 101 километром!

14:13    
Яблочникам нужно участвовать в заседании 9 сентября, выбрать нового главу, а потом уже судиться с Дайняком, который это решение не признает, и городской администрацией, которая признает после этого полномочия Дайняка. Поэтапно, до ЕСПЧ.

13:46    
Ну, нельзя прозападных врагов России допускать до власти, даже до муниципальной! Ну, это как структуры Геббельса пустили бы в Москву осенью 1941 или в блокадный Ленинград!

13:41    
Они обязаны провести заседание в течение месяца после выборов, которое обязан официально созвать старый глава. Если заседания не будет - Беглов распустит по закону совет и назначит выборы. Трошин подготовил почву, чтобы новые выборы прошли иначе. Многоходовочку разыгрывают.

13:33    
А вообще есть адекватные мужики в этом МО, чтобы прогнать эту "яблочно-гомосечеую" нечисть? Или нет-все жопники?

13:30    
Молодцы! Бойцы! Так держать!

13:17    
Всех либерально-гомосечных мразей от прозападного "Яблока" на нары! МО "Литейный округ"-это центр гомосятины в Питере, что ли?

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