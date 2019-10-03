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17:46

Три новые станции Фрунзенского радиуса открылись для пассажиров

фото ЗакС политика Три новые станции Фрунзенского радиуса открылись для пассажиров

В Петербурге стали доступны для пассажиров три долгожданные станции "фиолетовой" ветки метрополитена - "Шушары", "Дунайская" и "Проспект Славы". Последнюю открыли на несколько минут раньше раньше заявленного, около 16:46, передает портал MR7. На ней продавались посвященные знаковому для района Купчино событию жетоны.

Характерно, что губернатор Александр Беглов к создавшим оживленную очередь людям решил не выходить и проверял станции изнутри, катаясь на отдельном вагоне.

Ранее, 5 сентября, у тогда еще врио главы города "открытие" прошло неудачно. Перед дверьми станции "Шушары" он внезапно заявил о том, что во избежание неполадок и в целях безопасности пока решил запустить станции только в тестовом режиме - чтобы они работали без пассажиров.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:56    
Да, 5 сентября открытие станций метро прошло неудачно, но это не страшно - первый блин всегда комом.
Зато теперь господин Беглов, набравшись опытности, сможет с бОльшим успехом принять участие в торжественной церемонии восстановления движения по Кировско-Выборгской линии.
Не сомневаемся, что всё пройдет, как по маслу.

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