Пивоваров уподобил актера Боярского женщине легкого поведения

Координатор движения "Объединенные демократы" Андрей Пивоваров опубликовал в своем Facebook резкий текст, целиком посвященный персоне известного артиста Михаила Боярского, с именем которого связан недавный медийный скандал. Грубая реакция знаменитости на вопросы журналистов о неправильно припаркованном на Невском проспекте автомобиле для Пивоварова является "жлобством" и упоением безнаказанностью, что он замечает за оппонентом далеко не в первый раз.

"Смелости Боярскому добавляет его феноменальный талант барыги. Продается Боярский всем, весь вопрос заключается исключительно в цене. <...> Артист Боярский, несмотря на былые кинематографические заслуги, опустился до уровня барышни на шоссе, стал проституткой, и относиться к нему следует только так", - советует политик.

Свой смелый довод он подкрепляет тем, что герой его текста якобы раньше позволял себе агитировать за разные партии. Намекает оппозиционер и на кумовство артиста, отмечая, что его сын Сергей попал в Государственную думу по причине удачных родственных связей.

Отметим, что в 2019 год Пивоваров судился из-за постов в Facebook. Снятие его как кандидата с муниципальных выборов в конечном счете связано именно с особенностями ведения аккаунта.

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