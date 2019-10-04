В первый день работы станции метро "Дунайская" у нее протекла крыша

В день долгожданного открытия для пассажиров трех новых станций "фиолетовой" ветки метрополитена потолок одной из них, "Дунайской", дал течь, что хорошо видно на выложенных в YouTube вечером 3 октября видеозаписях. В условиях круглосуточного дождя, шедшего в Петербурге, вода обильно лилась через крышу прямо на эскалатор.

Аналогичная судьба постигла станцию "зеленой" ветки, открывшуюся в 2018 году к чемпионату мира по футболу - "Беговую": почти сразу же обнаружилась ее неприспособленность к климатическим условиям.

Отметим, что полноценное открытие трех новых станций Фрунзенского радиуса - "Проспекта Славы", "Дунайской" и "Шушар" - удалось осуществить только со второго раза. 5 сентября руководитель города Александр Беглов к удивлению собравшихся граждан известил их о том, что в целях безопасности станции первое время будут работать в тестовом режиме и без пассажиров. Последних запустили в вестибюли только спустя месяц.

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