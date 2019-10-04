Радзиховский рассказал, что его больше всего раздражает в российском государстве

Политолог и психолог Леонид Радзиховский, пользуясь примером резонансного дела актера Павла Устинова, который в конечном счете получил условный срок за якобы имевшее место нападение на омоновца, порассуждал о самых неприглядных чертах государства. По его словам, никаких особенных чувств к самому пострадавшему от силовой машины молодому человеку он не испытывает: любого, кто оказался бы на его месте, можно было бы пожалеть. Возмущает Радзиховского даже не несправедливость, поскольку от власти он ничего противоположного не ждет, а некая издевательская манера открыто называть белое черным и наоборот.

"Когда судья обвиняет не тех, кто бил, а тех, кого били, это оскорбляет мой разум - не само по себе хулиганское нападение, хулиганов много. Не то возмущает, что хулиганы могли бы смыться: смогли бы - это их хулиганское счастье. А то, что государство, единственное оправдание которого хранить порядок, называет преступника жертвой и наборот и нарушает тем самым причинно-следственные связи и естественный порядок вещей", - признался он в интервью каналу Sobinews.

Еще одним таким примером для эксперта стали звуковые объявления перед одним из летних столичных митингов, которые призывали мирных граждан пожалеть омоновцев и росгвардейцев, поскольку "это ваши дети".