В метрополитене рассказали о числе посетивших новые станции пассажиров

Услугами открывшихся 3 октября трех новых станций "фиолетовой" ветки метрополитена воспользовались в этот день более 14 тысяч пассажиров, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу подземки.

Отметим, что станции "Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары" открыли в буквальном смысле слова со второго раза: 5 сентября глава города Александр Беглов, приехав на открытие, внезапно объявил о необходимости открыть новые транспортные узлы только в тестовом режиме в целях безопасности.

Спустя месяц в вестибюли трех станций Фрунзенского радиуса впервые запустили горожан. В день открытия, 3 октября, потолок "Дунайской" дал сильную течь: дождевая вода хлестала прямо на эскалаторы. Официально представители метрополитена пока никак инцидент не прокомментировали.

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