Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

13:50

Депутат Госдумы Романов проведет рейд по купчинским рюмочным

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Романов проведет рейд по купчинским рюмочным

Депутат Государственной Думы, избранный от Петербурга, Михаил Романов намерен 7 октября провести инспекцию по питейным заведениям на территории родного для него Фрунзенского района. По причине поступающих жалоб он стремится проверить информацию о нарушениях при продаже алкогольной продукции, о чем сообщает его персональная пресс-служба.

Своеобразная прогулка Романова будет совершаться в сопровождении полицейских, сотрудников Роспотребнадзора и даже МЧС.

"Цель рейда – оценить условия хранения алкоголя, близость торгующих спиртным заведений к детским площадкам, образовательным учреждениям", - говорится в сообщении.

Отметим, что последнее заметное появление Романова в СМИ было связано с тем, что глава Центризбиркома Элла Памфилова упрекнула его в прямом вмешательстве в ход петербургских муниципальных выборов.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:29    
Странное занятие для законодателя. Странно, что роспотребнадзор с ментами не могут выявить нарушения без этого депутата.
Скорее всего, пиар поход. "Лучше бы пил и курил" (с)

14:09    
14-02
А ты готов глазами выявлять? Или только бровями?

14:02    
Готов присоединиться, прошу план мероприятия вывесить.

13:56    
3 сверху: автор, только такой зачуханный космополит как ты может что-то выявить глазами. Больше читай и общайся с носителями языка, а лучше убирайся откуда приполз.

13:54    
Хочу тоже в рейд по рюмочным с депутатом за его счёт!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:55 Суд удовлетворил иск московского метро к Навальному и оппозиционерам   2

15:31 Макаров - оппозиции: Для революций ищите страну, которую не жалко. В Петербурге и России люди за вами не пойдут   1

14:51 Заподозренную в шпионаже российскую журналистку задержали в Иране   3

14:33 В Красногвардейском районе благоустроили два сада   1

13:50 Депутат Госдумы Романов проведет рейд по купчинским рюмочным   5

13:21 Профессор Щеглов представил психологический портрет телеведущего Соловьева   13

12:59 Лимонов отождествил якутского шамана с Распутиным   1

12:23 Блогеру Синице оставили в силе пятилетний срок за твит про росгвардейцев   10

11:49 В метрополитене рассказали о числе посетивших новые станции пассажиров

11:23 Радзиховский рассказал, что его больше всего раздражает в российском государстве   1

10:41 Нижегородскую журналистку обвинили в неуважении к власти за пост про Сталина   12

10:10 При пожаре повышенной сложности на Софийской улице эвакуировали сотрудников склада   4

9:42 Гребенщиков посетовал на тщетность своего заступничества за карельского историка Дмитриева   4

5:02 В первый день работы станции метро "Дунайская" у нее протекла крыша   3

3 октября, 20:50 Навальный нашел ответные упреки к недовольному оппозицией Макарову   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru