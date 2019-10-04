Депутат Госдумы Романов проведет рейд по купчинским рюмочным

Депутат Государственной Думы, избранный от Петербурга, Михаил Романов намерен 7 октября провести инспекцию по питейным заведениям на территории родного для него Фрунзенского района. По причине поступающих жалоб он стремится проверить информацию о нарушениях при продаже алкогольной продукции, о чем сообщает его персональная пресс-служба.

Своеобразная прогулка Романова будет совершаться в сопровождении полицейских, сотрудников Роспотребнадзора и даже МЧС.

"Цель рейда – оценить условия хранения алкоголя, близость торгующих спиртным заведений к детским площадкам, образовательным учреждениям", - говорится в сообщении.

Отметим, что последнее заметное появление Романова в СМИ было связано с тем, что глава Центризбиркома Элла Памфилова упрекнула его в прямом вмешательстве в ход петербургских муниципальных выборов.