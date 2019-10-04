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16:21

Льва Пономарёва вновь оштрафовали за нарушение закона об НКО-иноагентах

фото ЗакС политика Льва Пономарёва вновь оштрафовали за нарушение закона об НКО-иноагентах

Мещанский райсуд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей правозащитника Льва Пономарева за очередное нарушение закона об НКО-иностранных агентах (ч. 2 ст. 19.34 КоАП), передает "МБХ медиа".

На сей раз Пономарев получил штраф за неуказание в Facebook информации о том, что его фонды являются иноагентами. Основанием для проверки послужило обращение некоего гражданина в Роскомнадзор. Его имя во время заседания не назвали, потому что в целях защиты персональных данных РКН скрыл имя заявителя. Кроме того, дело рассмотрели без представителей Пономарева.

Напомним, правозащитника штрафуют уже в четвертый раз за последние два месяца. 

За последние месяцы и центральная организация "За права человека", и подчиняющиеся ей региональные филиалы регулярно получали от надзорного ведомства штрафы на одну и ту же сумму - 300 тысяч рублей. Дошло до того, что Пономарев вынужден был обратиться с видеообращением к согражданам, в котором предрек закрытие правозащитного движения, если его не будут поддерживать пожертвованиями.

Движение и подведомственные ему организации были внесены Минюстом в реестр иноагентов в феврале 2019 года.

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17:45    
Да все уже поняли , у мосгорсуда пластинку заело.

17:13    
Как этот лёва-антисоветчик и русофоб достал русский народ...Сволочь!

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