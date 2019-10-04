Оппозиция поворачивается к «Единой России»

На первых дебатах «Объединенных демократов» 3 октября должны были обсудить вопрос, как муниципальным депутатам сотрудничать с «Единой Россией». Но обсуждения часто уходило в разговоры о политических взглядах, либо в старые обиды наблюдателей и участников выборов на партии. Избранные муниципальные депутаты сошлись лишь в одном: от сотрудничества с «Единой Россией» не убежать.

Темой первых дебатов «Объединенных демократов» 3 октября 2019 года стал вопрос о сотрудничестве избранных муниципалов от оппозиции с депутатами от «Единой России». Своими мыслями с собравшимися делились: глава МО №72 и депутат от «Партии Роста» Павел Швец, его коллега по совету Владимир Волохонский, победивший в трех муниципалитетах эсер Виктор Магер, депутат от «Справедливой России» Сергей Кузин и бывший кандидат в мундепы от «Яблока» в МО «Светлановское» Борис Романов.

Избранные муниципальные депутаты с самого начала признались, что сотрудничать с «Единой Россией» придется. Ярым противников против любых договоров с единороссами оказался оставшийся без мандата «яблочник» Борис Романов. Он не увидел смысла договариваться с «узурпаторами, фальсификаторами и преступниками», которые находятся у власти.

Слушатели во время дебатов зачастую делали замечания спикерам - за критику и обвинения в адрес единороссов вместо обсуждения взаимодействия, а зрителям, часть из которых позже назвали провокаторами, за пустые разговоры не по теме.

Присутствующие в зале почти не задавали вопросов участникам дебатов. Некоторые зрители предпочли вспомнить старые обиды, на обсуждение которых уходила большая часть времени.

Житель Центрального района по имени Василий упорно хотел узнать, почему Партия Роста сняла его с выборов. Но сначала он устроил «допрос» Швецу и Волхонскому, пытаясь доказать, что ни тот, ни другой не имеют никакого отношения к партии.

- К «Партии Роста» я отношусь чуть хуже, чем к партии «Яблоко». Мои политические убеждения: я, скорее всего, левый либерал. Я противник действующего правящего режима в России. К «Партии Роста» отношусь умеренно отрицательно. Я был выдвинут этой партией на выборах, и выиграл их. Я в партии не состою, не собираюсь и не буду с ней в дальнейшем сотрудничать, - ответил Волохонский.

Председателю петербургского отделения «Партии Роста» Павлу Швецу тоже пришлось поучаствовать в «допросе» и рассказать о своих демократических убеждениях.

Василий жаловался, что партия сняла его с выборов якобы из-за некого вреда, который он нанес политическому движению. Зрители спрашивали Швеца, зачем он «обидел Василия».

- У партии есть право, как выдвигать кандидатов, так и отозвать. Мы на этих выборах отозвали 21 кандидата. Партия приняла такое решение политическое. Партия так решила, - ответил Швец, так и не рассказав, по какой причине с выборов сняли Василия.

После разговора о политических убеждениях участники дебатов почти час отвечали на общие вопросы ведущей: говорили о страхе разочаровать избирателей и о пределе сотрудничества с «Единой Россией». В конце встречи один из зрителей вспомнил «конкретный пример сотрудничества» «Партии Роста» и единороссами: отказ депутата ЗакСа Оксаны Дмитриевой участвовать в выборах губернатора.

Слушатель напомнил, что, по данным издания «Проект», Дмитриева отказалась ради «определенных благ», в числе которых победа на следующих выборах в Госдуму. Молодой человек спрашивал у мундепов, что они думают по поводу «этого сговора».

Владимир Волохонский ответил, что не верит «Проекту», но, по его словам, «слух ничем не противоречит его представлению об Оксане Генриховне Дмитриевой».

- Я к ней никогда особо хорошо не относился, - закончил избранный от «Партии Роста» Волохонский.

Сергей Кузин предположил, что «какие-то договоренности» действительно были, но они никак не повлияли на отношение депутата МО «Гавань» к Дмитриевой.

Бывший помощник Дмитриевой и глава петербургского штаба «Партии Роста» Павел Швец утверждал, что депутат ЗакСа «не могла ни при каких обстоятельствах» участвовать в выборах и соглашений со Смольным не было.

- Не было возможности собрать голоса муниципальных депутатов [для прохождения муниципального фильтра]. <…> «Партия Роста» и Оксана Дмитриева публично не поддерживали губернатора Беглова. И «Партия Роста» добивалась всеми способами регистрации на этих выборах, - поделился мнением Швец.

Виктор Магер коротко заявил, что нет независимых изданий, не ответив на вопрос о договоренности Дмитриевой со Смольным. Борис Романов раскритиковал Дмитриеву за нежелание поддерживать выдвинутых кандидатов в губернаторы.

Дебаты завершились, но некоторые слушатели уходили со встречи недовольными. Они жаловались друг другу, что не услышали ответов на заявленные изначально вопросы: как работать с «Единой Россией» и что делать, если в муниципальном совете оппозиция в меньшинстве.

Елена Владыкина

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