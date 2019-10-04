Метрополитен объяснил протечки на "Дунайской" халатностью уборщиков

В петербургском метрополитене заявили, что в протечке крыши открывшейся накануне станции "Дунайская" виноваты сотрудники клининговой компании, якобы слившие техническую воду в неположенном месте, передает Znak.com.

Аналогичной версии придерживается и вице-губернатор Эдуард Батанов.

"Имела место банальная халатность персонала клининговой подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию. В настоящее время станция работает в штатном режиме. Нарушений в гидроизоляционном слое и трещин основных конструкций нет", - отчитались о ситуации в пресс-службе Батанова.

Отвечая на вопрос журналистов о том, насколько долго с потолка стекала вода, представитель городской подземки отметил, что "достаточно долго". Однако объяснить, почему так произошло, в метрополитене не смогли.

Ранее очевидцы поделились видео протечки потолка на "Дунайской". Вода лилась прямо на эскалаторы.

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