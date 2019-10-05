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Новости

10:30

Обматеривший Путина грузинский журналист вызван на допрос в прокуратуру

фото ЗакС политика Обматеривший Путина грузинский журналист вызван на допрос в прокуратуру

Генеральная прокуратура Грузии вызвала на допрос журналиста Георгия Габунию, который в июле в прямом эфире обматерил Владимира Путина, информирует РИА "Новости".

Отмечается, что работник прессы вызван в надзорный орган "в рамках проходящего расследования по факту превышения служебных полномочий против законных интересов „Рустави 2“, присвоения денег телекомпании в большом размере с использованием служебного положения".

В прокуратуре Габуния обязан появиться 7 октября. Вместе с ним допросят экс-руководителя информационного отдела телеканала Нодара Меладзе. 

Напомним, инцидент случился во время прямого эфира 7 июля, когда Габуния - тогда еще ведущий "Рустави 2" - внезапно стал заочно обращаться к российскому лидеру на "ты", используя нецензурную лексику и проклятья. Вскоре его, а также генерального директора канала уволили, а "Рустави 2" прекратил своё вещание. В свою очередь Путин отнесся к выпаду Габунии снисходительно.

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11:00    
Антироссийская истерия в Грузии не понравилась США и ЕС, так как она привела страну к значительному падению доходов от туризма и др., а соответственно к увеличению западных подачек, как и с Украиной, странами Прибалтики и тд.

10:44    
Путин-злопамятен, потому ещё долго самолёты из Грузии не полетят в Москву, а туристы из Москвы в Грузию...

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