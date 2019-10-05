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12:12

Белых заявил, что не ждал помощи ни от Медведева, ни от Навального

фото ЗакС политика Белых заявил, что не ждал помощи ни от Медведева, ни от Навального

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий арест за взятку, в интервью РБК известил, что премьер Дмитрий Медведев во время следствия не оказывал ему никакой помощи. Следует отметить, что именно Медведев в 2008 году прочил Белых место главы региона.

"Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни", - отметил экс-губернатор.

Также не ждал Белых поддержки и от политика Алексея Навального, который в 2009 году получил пост его советника, а позднее был осужден по делу "Кировлеса".

"Понятно, что, с точки зрения его оппонентов (а их много, и они обладают гораздо большими информационными ресурсами), это было бы подано однозначно как "вступается за своего подельника", - уверен Белых.

Каким-либо образом оказывать ему поддержку на данный момент слишком рискованно, Белых это понимает, и зла на бывших соратников не держит.

Напомним, Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей. Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В СИЗО Белых неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, в том числе на давление, диабет, боли в спине.

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14:01    
В бизнесе и в политике друзей нет. Особенно у таких кадров, Никита Белых! Не верит, пусть спросит у депутата Вишневског и о его участии в судьбе депутат Нотяга, депутата Резника, депутата Амосова!!!

12:23    
Вор-коррупционер должен сидеть в тюрьме, особенно прозападный либерал!

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