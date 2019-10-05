Белых заявил, что не ждал помощи ни от Медведева, ни от Навального

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, отбывающий арест за взятку, в интервью РБК известил, что премьер Дмитрий Медведев во время следствия не оказывал ему никакой помощи. Следует отметить, что именно Медведев в 2008 году прочил Белых место главы региона.

"Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни", - отметил экс-губернатор.

Также не ждал Белых поддержки и от политика Алексея Навального, который в 2009 году получил пост его советника, а позднее был осужден по делу "Кировлеса".

"Понятно, что, с точки зрения его оппонентов (а их много, и они обладают гораздо большими информационными ресурсами), это было бы подано однозначно как "вступается за своего подельника", - уверен Белых.

Каким-либо образом оказывать ему поддержку на данный момент слишком рискованно, Белых это понимает, и зла на бывших соратников не держит.

Напомним, Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей. Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В СИЗО Белых неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, в том числе на давление, диабет, боли в спине.