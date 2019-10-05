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16:57

Студенты Лесотехнического университета просят у Путина сохранения автономии вуза

фото ЗакС политика Студенты Лесотехнического университета просят у Путина сохранения автономии вуза

Студенты СПбГЛТУ (Лесотехнического университета или академии) записали текстовое и видеообращение к первым лицам государства с просьбой воспрепятствовать планирующемуся слиянию их альма-матер с университетом промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Главными адресатами протестного выступления являются президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Формальные и официальные мотивы, под которыми подается будущее объединение (недостаточное финансирование вуза), не внушает активистам доверия.

"Мы считаем - нет никаких гарантий, что такое преобразование принесет новые деньги. Но, несомненно, оно нанесет урон профессиональному лесному образованию. <...> Тем временем, недостаток квалифицированных специалистов в отрасли уже приводит к катастрофическим проблемам для России. Пример этого лета - рекордные за последние годы по площади лесные пожары", - говорится в обращении.

По словам его авторов, у них имеется четкий план того, как реформировать и оптимизировать работу вуза и всей лесной отрасли в целом.

Лесотехническая академия была основана в 1803 году. На своем нынешнем месте - в парке на Выборгской стороне - вуз находится с 1811 года.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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19:44    
Вредительство! Императорский Санк-Петербургский Корпус военных лесничих нельзя объединять ни с чем, а тем более с "тряпочкой".

Страница 1-ая (всего: 1)
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