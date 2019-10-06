Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

10:40

Латынина о деле Прокопьевой: "Им тяжело наехать на Шлосберга"

фото ЗакС политика Латынина о деле Прокопьевой: "Им тяжело наехать на Шлосберга"

Публицист Юлия Латынина кратко и резко прокомментировала изменение статуса псковской журналистки Светалны Прокопьевой, которую переквалифицировали из подозреваемой в обвиняемую по делу об оправдании терроризма. В авторской радиопрограмме Латынина заметила, что это "жесть" и "мрак", и видит в деле признаки того, что атака силовиков задумывалась иной и "в идеале" должна была бы коснуться другого человека - главы псковского "Яблока" Льва Шлосберга. Латынина подчеркивает особую репутацию "Псковской губернии", в которой публиковали свои тексты обе упомянутых личности.

"Это та самая газета, которая рассказала о псковских десантников погибших, и, конечно, с тех пор у силовиков на нее зуб. На Шлосберга им тяжело наехать, вот они наехали на Светлану. После огромной кампании в ее защиту, потому что практически все газеты перепечатали ее письмо. Петицию за прекращение дела подписало — последний раз, когда я смотрела — там уже число подписавших где-то уже 130 тысяч", - напомнила публицист.

Светлане Прокопьевой за рассуждение о мотивах подорвавшего себя подростка у дверей архангельского управления ФСБ год назад грозит до семи лет лишения свободы. В ее защиту высказываются коллеги по цеху, президентский СПЧ и международные организации.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


11:47    
У Путина, вероятно, есть договорённость с премьером Израиля Нетаньяху, а у ФСБ с "Моссадом" не трогать их агента в России Шлосберга...

11:10    
Это не рассуждения Прокопьевой, а оправдание терактов против ФСБ и призыв к новым! Не надо путать божий дар с яичницей!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
18:00 В Москве помянули жертв советских репрессий   1

17:09 Белковский: В России отсутствует культура ухода в отставку по этическим причинам   1

16:19 "Справедливая Россия" увеличила число депутатов в региональном совете

15:45 Кадырова наградили за развитие парламентаризма

14:59 Шишкина: У "Справедливой России" украли 38 мандатов

14:35 Варламов осудил "экспертов", желающих уничтожить в Петербурге дореволюционные дома

13:53 В РПЦ предпочли изучение старославянского языка английскому

12:53 Защитник Шиеса удовлетворен полученным от суда наказанием

12:05 "Коммунисты России" поприветствовали уничтожение портретов Шварценеггера   2

10:40 Латынина о деле Прокопьевой: "Им тяжело наехать на Шлосберга"   2

5 октября, 18:20 Явлинский сетует на бессодержательность протестных митингов   5

5 октября, 17:37 Галина Культиасова: Выборы 2019 года - одни из самых "грязных" в Петербурге   6

5 октября, 17:30 Галина Культиасова: на "дачных" участках не было массовых нарушений   3

5 октября, 17:18 Покровская предложила наблюдателям провести анализ работы Горизбиркома   3

5 октября, 16:57 Студенты Лесотехнического университета просят у Путина сохранения автономии вуза   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru