Латынина о деле Прокопьевой: "Им тяжело наехать на Шлосберга"

Публицист Юлия Латынина кратко и резко прокомментировала изменение статуса псковской журналистки Светалны Прокопьевой, которую переквалифицировали из подозреваемой в обвиняемую по делу об оправдании терроризма. В авторской радиопрограмме Латынина заметила, что это "жесть" и "мрак", и видит в деле признаки того, что атака силовиков задумывалась иной и "в идеале" должна была бы коснуться другого человека - главы псковского "Яблока" Льва Шлосберга. Латынина подчеркивает особую репутацию "Псковской губернии", в которой публиковали свои тексты обе упомянутых личности.

"Это та самая газета, которая рассказала о псковских десантников погибших, и, конечно, с тех пор у силовиков на нее зуб. На Шлосберга им тяжело наехать, вот они наехали на Светлану. После огромной кампании в ее защиту, потому что практически все газеты перепечатали ее письмо. Петицию за прекращение дела подписало — последний раз, когда я смотрела — там уже число подписавших где-то уже 130 тысяч", - напомнила публицист.

Светлане Прокопьевой за рассуждение о мотивах подорвавшего себя подростка у дверей архангельского управления ФСБ год назад грозит до семи лет лишения свободы. В ее защиту высказываются коллеги по цеху, президентский СПЧ и международные организации.