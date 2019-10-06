Защитник Шиеса удовлетворен полученным от суда наказанием

Блокировавшему проезд бензовоза на станцию Шиес, где возводится мусорный полигон, архангельскому активисту Александру Власову присудили штраф в размере 500 рублей и 20 часов обязательных работ. Он расценил решение суда как мягкое, выразив некоторое удовлетворение, пишет местный портал 29.ru.

"Я считаю, что я легко отделался, так как меня защищал адвокат. Другим активистам были штрафы от 5 до 10 тысяч рублей", - приводится его цитата.

Некоторые защитники Шиеса, такие, как Древарх Просветленный, находились под уголовным преследованием. Просветленному пришлось эмигрировать для того, чтобы избежать реального срока.

Шиес пытаются защитить от полигона уже больше года. Деньги активистам переводят со всей страны. Палаточный лагерь возле станции продолжает существовать.