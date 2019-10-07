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11:40

Белых: Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно тысячу лет

фото ЗакС политика Белых: Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно тысячу лет

Рассуждая в беседе с РБК на тему имеющегося долга перед государством - 48,2 млн рублей - экс-губернатора Кировской области Никита Белых заявил, что для его погашения ему понадобится не менее тысячи лет.

"Для меня вопрос [откуда брать деньги]. Поэтому я обратился в суд с просьбой предоставить либо рассрочку, либо отсрочку, потому что возможности выплатить этот штраф у меня физически нет", - пояснил Белых.

На данный момент все имущество бывшего чиновника пребывает под арестом. В ближайшее время его пустят с молотка. Это позволит выручить Белых около 5-7 млн рублей.

Сейчас он работает в колонии библиотекарем. Часть заработка - около 5 тысяч рублей - он отдает на оплату долга.

"Чтобы погасить штраф, который я должен государству, мне нужно ровно тысячу лет", - подытожил Белых.

Напомним, Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей. Пресненский суд Москвы признал его виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В СИЗО Белых неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, в том числе на давление, диабет, боли в спине.

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