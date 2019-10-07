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12:34

Митинг против отмены маршруток в Петергофе «подвинули» из-за флэшмоба бюджетников

фото ЗакС политика Митинг против отмены маршруток в Петергофе «подвинули» из-за флэшмоба бюджетников

В воскресенье, 13 октября, в Петергофе в 13-00 запланирован митинг за отсрочку реформы общественного транспорта. Организаторы акции подали уведомления на центр петербургского пригорода, улицу Чебышевского, однако власти Петродворцового района настояли, чтобы мероприятие прошло на окраине – пересечении улиц Халтурина и Баушевской, сообщил ЗАКС.Ру местный муниципальный депутат и активист движения «Красивый Петергоф» Илья Львов.

И.о. главы районной администрации Сергей Иваненко ответил организаторам, что на месте, указанной в их заявке, был запланирован флэшмоб бюджетного учреждения «ПМЦ Петродворцового района», посвященный месячнику благоустройства.

Заявители приняли решение согласиться на предложенный чиновниками компромисс. По словам Львова, на акции он ожидает до 400 горожан.

Активисты «Красивого Петергофа» также собирают подписи под обращением на имя президента Владимира Путина и губернатора Александра Беглова с требованием отсрочить на два года транспортную реформу. По их мнению, транспортные потоки Петродворцового района были недостаточно изучены, и резкая замена маршрутных такси на социальные автобусы приведет к транспортному коллапсу.

- У нас отменяют шесть маршрутов, а взамен предлагают два. Один из этих двух - гибрид двух маршрутов. Он едет из Ломоносова, а потом по Старому Петергофу и собирает людей. Плохо и жителям Ломоносова - они хотят в город, а их катают - и жителям Старого Петергофа, они теперь будут садиться в автобус, где уже сидят ломоносовцы. Это показывает непонимание людей, которые разрабатывали эту замену, особенностей транспортных потоков и потребностей жителей, - рассказал Львов.  

Напомним, в ходе реформы общественного транспорта Петербурга городские власти планируют отменить десятки маршрутов для маршрутных такси и вывести на улицы новые социальные автобусы.  В сентябре в районных администрациях города прошли публичные слушания по этому вопросу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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