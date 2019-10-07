Суд отложил рассмотрение исков экс-кандидатов к УИКам "Екатерингофского"

В Ленинском районном суде 7 октября прошли заседания по искам представителей штаба Навального в Петербурге к участковым избирательным комиссиям по выборам в МО "Екатерингофский". Как сообщил ЗАКС.Ру экс-кандидат в депутаты этого муниципалитета Александр Шуршев, рассмотрения заявлений отложены. По всем искам заявители требуют отменить результаты выборов.

Судья решила объединить иск бывшего кандидата в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Федора Горожанко к УИК №53 с другим иском к этой же комиссии от экс-кандидатки в мундепы Полины Костылевой, рассказал Шуршев. Заседание назначили на 14 октября.

Другой иск подал бывший кандидат в муниципалы "Екатерингофского" Александр Верещагин к УИК №57. В разговоре с ЗАКС.Ру он пояснил, что во время подведения итогов голосования по муниципальным выборам председатель комиссии Валентина Алексеева отказывалась показывать кому-либо заполненные бюллетени.

- Весь процесс очень затягивался. Губернаторские с горем пополам посчитали только к трем часам и к муниципальным приступили только около шести утра, по-моему. Все уже, конечно, были уставшие и вымотанные, но, тем не менее, председатель, когда начала считать бюллетени, отказывалась показывать нам, где стоят галочки за какого кандидата, - рассказал экс-кандидат.

Рассмотрение его заявления перенесено на 21 октября, сообщил ЗАКС.Ру сам Верещагин. По словам Шуршева, судья одобрила ходатайство на вызов свидетелей – членов участковой комиссии №57. Помимо этого, судья обязала избирком предоставить бюллетени, сообщил активист штаба. Он добавил, что УИК предоставила большой комплект документов, для ознакомления которого также перенесено заседание.

София Саттарова

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